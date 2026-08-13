Preço de Statera hoje

O preço ao vivo de Statera (STA) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STA para USD é de $ 0 por STA.

Statera ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 54,596, com um fornecimento em circulação de 78.32M STA. Nas últimas 24 horas, STA foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.466452, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, STA movimentou-se -- na última hora e +3.11% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 9.88.

Informações de mercado de Statera (STA)

Capitalização de mercado $ 54.60K$ 54.60K $ 54.60K Volume (24h) $ 9.88$ 9.88 $ 9.88 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 54.60K$ 54.60K $ 54.60K Fornecimento Circulante 78.32M 78.32M 78.32M Fornecimento total 78,321,913.39694169 78,321,913.39694169 78,321,913.39694169

A capitalização de mercado atual de Statera é $ 54.60K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 9.88. A oferta em circulação de STA é 78.32M, com um fornecimento total de 78321913.39694169. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 54.60K.