Preço de Starcoin hoje

O preço ao vivo de Starcoin (STC) hoje é $ 0, com uma variação de 0,12% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STC para USD é de $ 0 por STC.

Starcoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 74.393, com um fornecimento em circulação de 387,30M STC. Nas últimas 24 horas, STC foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0,140777, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, STC movimentou-se +%0,00 na última hora e -%5,49 nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 6,74K.

Informações de mercado de Starcoin (STC)

Capitalização de mercado $ 74,39K$ 74,39K $ 74,39K Volume (24h) $ 6,74K$ 6,74K $ 6,74K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 74,39K$ 74,39K $ 74,39K Fornecimento Circulante 387,30M 387,30M 387,30M Fornecimento total 387.295.931,0 387.295.931,0 387.295.931,0

A capitalização de mercado atual de Starcoin é $ 74,39K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 6,74K. A oferta em circulação de STC é 387,30M, com um fornecimento total de 387295931.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 74,39K.