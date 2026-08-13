Preço de Star Atlas DAO hoje

O preço ao vivo de Star Atlas DAO (POLIS) hoje é $ 0.00922376, com uma variação de 5.36% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de POLIS para USD é de $ 0.00922376 por POLIS.

Star Atlas DAO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,701,252, com um fornecimento em circulação de 292.86M POLIS. Nas últimas 24 horas, POLIS foi negociado entre $ 0.00923569 (mínimo) e $ 0.01137842 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 18.55, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00796931.

No desempenho de curto prazo, POLIS movimentou-se -0.39% na última hora e +4.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.37K.

Informações de mercado de Star Atlas DAO (POLIS)

Capitalização de mercado $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M Volume (24h) $ 4.37K$ 4.37K $ 4.37K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.32M$ 3.32M $ 3.32M Fornecimento Circulante 292.86M 292.86M 292.86M Fornecimento total 360,000,000.0 360,000,000.0 360,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Star Atlas DAO é $ 2.70M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.37K. A oferta em circulação de POLIS é 292.86M, com um fornecimento total de 360000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.32M.