Preço de Standard Trust Assurance Community hoje

O preço ao vivo de Standard Trust Assurance Community (STACO) hoje é $ 0.01110277, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STACO para USD é de $ 0.01110277 por STACO.

Standard Trust Assurance Community ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,110,277, com um fornecimento em circulação de 100.00M STACO. Nas últimas 24 horas, STACO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.011, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01060324.

No desempenho de curto prazo, STACO movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Standard Trust Assurance Community (STACO)

Capitalização de mercado $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

