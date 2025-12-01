Preço de Standard Protocol hoje

O preço ao vivo de Standard Protocol (STND) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STND para USD é de -- por STND.

Standard Protocol ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 14,552.49, com um fornecimento em circulação de 90.97M STND. Nas últimas 24 horas, STND foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 3.06, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, STND movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Standard Protocol (STND)

Capitalização de mercado $ 14.55K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 16.00K Fornecimento Circulante 90.97M Fornecimento total 100,000,000.0

