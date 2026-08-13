Preço de Staked Yuzu USD hoje

O preço ao vivo de Staked Yuzu USD (SYZUSD) hoje é $ 1.046, com uma variação de 0.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SYZUSD para USD é de $ 1.046 por SYZUSD.

Staked Yuzu USD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 59,892,557, com um fornecimento em circulação de 57.27M SYZUSD. Nas últimas 24 horas, SYZUSD foi negociado entre $ 1.045 (mínimo) e $ 1.046 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 2.31, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.972521.

No desempenho de curto prazo, SYZUSD movimentou-se -0.02% na última hora e +0.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.98K.

Informações de mercado de Staked Yuzu USD (SYZUSD)

Capitalização de mercado $ 59.89M$ 59.89M $ 59.89M Volume (24h) $ 2.98K$ 2.98K $ 2.98K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 59.89M$ 59.89M $ 59.89M Fornecimento Circulante 57.27M 57.27M 57.27M Fornecimento total 57,271,689.98835109 57,271,689.98835109 57,271,689.98835109

A capitalização de mercado atual de Staked Yuzu USD é $ 59.89M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.98K. A oferta em circulação de SYZUSD é 57.27M, com um fornecimento total de 57271689.98835109. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 59.89M.