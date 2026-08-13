Preço de Staked Vetro USD hoje

O preço ao vivo de Staked Vetro USD (SVUSD) hoje é $ 1.005, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SVUSD para USD é de $ 1.005 por SVUSD.

Staked Vetro USD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 76,586, com um fornecimento em circulação de 90.56K SVUSD. Nas últimas 24 horas, SVUSD foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.013, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.984639.

No desempenho de curto prazo, SVUSD movimentou-se -- na última hora e +0.46% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 54.52.

Informações de mercado de Staked Vetro USD (SVUSD)

Capitalização de mercado $ 76.59K$ 76.59K $ 76.59K Volume (24h) $ 54.52$ 54.52 $ 54.52 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 76.59K$ 76.59K $ 76.59K Fornecimento Circulante 90.56K 90.56K 90.56K Fornecimento total 90,563.96116872258 90,563.96116872258 90,563.96116872258

A capitalização de mercado atual de Staked Vetro USD é $ 76.59K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 54.52. A oferta em circulação de SVUSD é 90.56K, com um fornecimento total de 90563.96116872258. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 76.59K.