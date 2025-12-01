Preço de Staked UTY hoje

O preço ao vivo de Staked UTY (YUTY) hoje é $ 1.039, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YUTY para USD é de $ 1.039 por YUTY.

Staked UTY ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,718,892, com um fornecimento em circulação de 4.54M YUTY. Nas últimas 24 horas, YUTY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.043, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.004.

No desempenho de curto prazo, YUTY movimentou-se -- na última hora e +0.09% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Staked UTY (YUTY)

Capitalização de mercado $ 4.72M$ 4.72M $ 4.72M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.72M$ 4.72M $ 4.72M Fornecimento Circulante 4.54M 4.54M 4.54M Fornecimento total 4,540,217.771400685 4,540,217.771400685 4,540,217.771400685

