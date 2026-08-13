Preço de Staked Tenbin Brazilian Real hoje

O preço ao vivo de Staked Tenbin Brazilian Real (STBRL) hoje é $ 0.199896, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STBRL para USD é de $ 0.199896 por STBRL.

Staked Tenbin Brazilian Real ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,250,762, com um fornecimento em circulação de 6.26M STBRL. Nas últimas 24 horas, STBRL foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.202208, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.199835.

No desempenho de curto prazo, STBRL movimentou-se -- na última hora e -0.33% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 4.59.

Informações de mercado de Staked Tenbin Brazilian Real (STBRL)

Capitalização de mercado $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Volume (24h) $ 4.59$ 4.59 $ 4.59 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Fornecimento Circulante 6.26M 6.26M 6.26M Fornecimento total 6,257,545.103833354 6,257,545.103833354 6,257,545.103833354

A capitalização de mercado atual de Staked Tenbin Brazilian Real é $ 1.25M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.59. A oferta em circulação de STBRL é 6.26M, com um fornecimento total de 6257545.103833354. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.25M.