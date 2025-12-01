Preço de Staked msUSD hoje

O preço ao vivo de Staked msUSD (SMSUSD) hoje é $ 0.694562, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SMSUSD para USD é de $ 0.694562 por SMSUSD.

Staked msUSD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,057,232, com um fornecimento em circulação de 1.84M SMSUSD. Nas últimas 24 horas, SMSUSD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.025, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.694559.

No desempenho de curto prazo, SMSUSD movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Staked msUSD (SMSUSD)

Capitalização de mercado $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Fornecimento Circulante 1.84M 1.84M 1.84M Fornecimento total 1,844,864.437487639 1,844,864.437487639 1,844,864.437487639

