Preço de Staked IP hoje

O preço ao vivo de Staked IP (STIP) hoje é $ 2.54, com uma variação de 2.18% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STIP para USD é de $ 2.54 por STIP.

Staked IP ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3,345,733, com um fornecimento em circulação de 1.32M STIP. Nas últimas 24 horas, STIP foi negociado entre $ 2.52 (mínimo) e $ 2.64 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 15.09, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.031.

No desempenho de curto prazo, STIP movimentou-se 0.00% na última hora e -3.26% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Staked IP (STIP)

Capitalização de mercado $ 3.35M$ 3.35M $ 3.35M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.35M$ 3.35M $ 3.35M Fornecimento Circulante 1.32M 1.32M 1.32M Fornecimento total 1,316,571.085694586 1,316,571.085694586 1,316,571.085694586

