Preço de Staked Cap USD hoje

O preço ao vivo de Staked Cap USD (STCUSD) hoje é $ 1.075, com uma variação de 0.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STCUSD para USD é de $ 1.075 por STCUSD.

Staked Cap USD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 92,346,733, com um fornecimento em circulação de 85.88M STCUSD. Nas últimas 24 horas, STCUSD foi negociado entre $ 1.071 (mínimo) e $ 1.077 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 7.28, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.466153.

No desempenho de curto prazo, STCUSD movimentou-se +0.05% na última hora e +0.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de Staked Cap USD (STCUSD)

Capitalização de mercado $ 92.35M$ 92.35M $ 92.35M Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 92.35M$ 92.35M $ 92.35M Fornecimento Circulante 85.88M 85.88M 85.88M Fornecimento total 85,883,223.0196066 85,883,223.0196066 85,883,223.0196066

A capitalização de mercado atual de Staked Cap USD é $ 92.35M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de STCUSD é 85.88M, com um fornecimento total de 85883223.0196066. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 92.35M.