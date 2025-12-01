Preço de Staked BITZ hoje

O preço ao vivo de Staked BITZ (SBITZ) hoje é $ 0.81633, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SBITZ para USD é de $ 0.81633 por SBITZ.

Staked BITZ ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 43,381, com um fornecimento em circulação de 37.84K SBITZ. Nas últimas 24 horas, SBITZ foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 34.29, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.777131.

No desempenho de curto prazo, SBITZ movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Staked BITZ (SBITZ)

A capitalização de mercado atual de Staked BITZ é $ 43.38K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SBITZ é 37.84K, com um fornecimento total de 37842.60740157607. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 30.89K.