Preço de Staked Aria Premier Launch hoje

O preço ao vivo de Staked Aria Premier Launch (STAPL) hoje é $ 0.697004, com uma variação de 1.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STAPL para USD é de $ 0.697004 por STAPL.

Staked Aria Premier Launch ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,364,383, com um fornecimento em circulação de 7.70M STAPL. Nas últimas 24 horas, STAPL foi negociado entre $ 0.696962 (mínimo) e $ 0.713403 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.042, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.451853.

No desempenho de curto prazo, STAPL movimentou-se +0.00% na última hora e -2.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Capitalização de mercado $ 5.36M$ 5.36M $ 5.36M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.36M$ 5.36M $ 5.36M Fornecimento Circulante 7.70M 7.70M 7.70M Fornecimento total 7,696,344.558964997 7,696,344.558964997 7,696,344.558964997

A capitalização de mercado atual de Staked Aria Premier Launch é $ 5.36M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de STAPL é 7.70M, com um fornecimento total de 7696344.558964997. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.36M.