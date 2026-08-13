Preço de Staked Aave hoje

O preço ao vivo de Staked Aave (STKAAVE) hoje é $ 88.13, com uma variação de 1.44% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STKAAVE para USD é de $ 88.13 por STKAAVE.

Staked Aave ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 216,009,931, com um fornecimento em circulação de 2.45M STKAAVE. Nas últimas 24 horas, STKAAVE foi negociado entre $ 87.08 (mínimo) e $ 89.35 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 205.25, enquanto a mínima histórica foi de $ 44.13.

No desempenho de curto prazo, STKAAVE movimentou-se +0.15% na última hora e +0.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.38K.

Informações de mercado de Staked Aave (STKAAVE)

Capitalização de mercado $ 216.01M$ 216.01M $ 216.01M Volume (24h) $ 1.38K$ 1.38K $ 1.38K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 216.01M$ 216.01M $ 216.01M Fornecimento Circulante 2.45M 2.45M 2.45M Fornecimento total 2,450,891.980675589 2,450,891.980675589 2,450,891.980675589

A capitalização de mercado atual de Staked Aave é $ 216.01M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.38K. A oferta em circulação de STKAAVE é 2.45M, com um fornecimento total de 2450891.980675589. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 216.01M.