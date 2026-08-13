Preço de Stairway to gold hoje

O preço ao vivo de Stairway to gold (GOLD) hoje é $ 0.00266412, com uma variação de 1.96% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GOLD para USD é de $ 0.00266412 por GOLD.

Stairway to gold ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,663,787, com um fornecimento em circulação de 997.83M GOLD. Nas últimas 24 horas, GOLD foi negociado entre $ 0.0025552 (mínimo) e $ 0.00276002 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00276002, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GOLD movimentou-se +0.56% na última hora e +33.03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 7.00K.

Informações de mercado de Stairway to gold (GOLD)

Capitalização de mercado $ 2.66M$ 2.66M $ 2.66M Volume (24h) $ 7.00K$ 7.00K $ 7.00K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.66M$ 2.66M $ 2.66M Fornecimento Circulante 997.83M 997.83M 997.83M Fornecimento total 999,993,563.589541 999,993,563.589541 999,993,563.589541

A capitalização de mercado atual de Stairway to gold é $ 2.66M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 7.00K. A oferta em circulação de GOLD é 997.83M, com um fornecimento total de 999993563.589541. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.66M.