Preço de Stabull Finance hoje

O preço ao vivo de Stabull Finance (STABUL) hoje é $ 0.00365758, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STABUL para USD é de $ 0.00365758 por STABUL.

Stabull Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de 1.50M STABUL. Nas últimas 24 horas, STABUL foi negociado entre $ 0.00365672 (mínimo) e $ 0.00366015 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.19, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00365672.

No desempenho de curto prazo, STABUL movimentou-se -- na última hora e -17.43% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 13.16.

Informações de mercado de Stabull Finance (STABUL)

Capitalização de mercado $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24h) $ 13.16$ 13.16 $ 13.16 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante 1.50M 1.50M 1.50M Fornecimento total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Stabull Finance é $ 0.00, com um volume de negociação de 24 horas de $ 13.16. A oferta em circulação de STABUL é 1.50M, com um fornecimento total de 10000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 0.00.