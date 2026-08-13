Preço de Stablecorp QCAD hoje

O preço ao vivo de Stablecorp QCAD (QCAD) hoje é $ 0.717346, com uma variação de 0.17% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de QCAD para USD é de $ 0.717346 por QCAD.

Stablecorp QCAD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,185,802, com um fornecimento em circulação de 1.65M QCAD. Nas últimas 24 horas, QCAD foi negociado entre $ 0.716815 (mínimo) e $ 0.718687 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.736982, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.702709.

No desempenho de curto prazo, QCAD movimentou-se -- na última hora e +0.41% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 72.64.

Informações de mercado de Stablecorp QCAD (QCAD)

Capitalização de mercado $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Volume (24h) $ 72.64$ 72.64 $ 72.64 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Fornecimento Circulante 1.65M 1.65M 1.65M Fornecimento total 1,653,040.54 1,653,040.54 1,653,040.54

A capitalização de mercado atual de Stablecorp QCAD é $ 1.19M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 72.64. A oferta em circulação de QCAD é 1.65M, com um fornecimento total de 1653040.54. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.19M.