Preço de SQUAD Strategy hoje

O preço ao vivo de SQUAD Strategy (SQUADSTR) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SQUADSTR para USD é de -- por SQUADSTR.

SQUAD Strategy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,566.33, com um fornecimento em circulação de 833.02M SQUADSTR. Nas últimas 24 horas, SQUADSTR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SQUADSTR movimentou-se -- na última hora e +6.56% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SQUAD Strategy (SQUADSTR)

