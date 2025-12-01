Preço de SPX6969 hoje

O preço ao vivo de SPX6969 (SPX6969) hoje é $ 0.00013158, com uma variação de 13.50% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SPX6969 para USD é de $ 0.00013158 por SPX6969.

SPX6969 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 131,584, com um fornecimento em circulação de 1000.00M SPX6969. Nas últimas 24 horas, SPX6969 foi negociado entre $ 0.00013054 (mínimo) e $ 0.00015847 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00302399, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00010856.

No desempenho de curto prazo, SPX6969 movimentou-se -0.36% na última hora e -50.36% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SPX6969 (SPX6969)

Capitalização de mercado $ 131.58K$ 131.58K $ 131.58K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 131.58K$ 131.58K $ 131.58K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,998,508.782039 999,998,508.782039 999,998,508.782039

A capitalização de mercado atual de SPX6969 é $ 131.58K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SPX6969 é 1000.00M, com um fornecimento total de 999998508.782039. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 131.58K.