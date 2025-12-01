Preço de SprotoStrategy hoje

O preço ao vivo de SprotoStrategy (SPRSTR) hoje é $ 0.00000946, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SPRSTR para USD é de $ 0.00000946 por SPRSTR.

SprotoStrategy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,455.01, com um fornecimento em circulação de 1.00B SPRSTR. Nas últimas 24 horas, SPRSTR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00029413, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000832.

No desempenho de curto prazo, SPRSTR movimentou-se -- na última hora e +7.29% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SprotoStrategy (SPRSTR)

Capitalização de mercado $ 9.46K$ 9.46K $ 9.46K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.46K$ 9.46K $ 9.46K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

