Preço de Sports Brackets hoje

O preço ao vivo de Sports Brackets (BRACKETS) hoje é $ 0, com uma variação de 1,43% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BRACKETS para USD é de $ 0 por BRACKETS.

Sports Brackets ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 174 127, com um fornecimento em circulação de 999,01M BRACKETS. Nas últimas 24 horas, BRACKETS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BRACKETS movimentou-se -1,16% na última hora e -- nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 17,63K.

Informações de mercado de Sports Brackets (BRACKETS)

Capitalização de mercado $ 174,13K$ 174,13K $ 174,13K Volume (24h) $ 17,63K$ 17,63K $ 17,63K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 174,13K$ 174,13K $ 174,13K Fornecimento Circulante 999,01M 999,01M 999,01M Fornecimento total 999 013 656,5367372 999 013 656,5367372 999 013 656,5367372

A capitalização de mercado atual de Sports Brackets é $ 174,13K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 17,63K. A oferta em circulação de BRACKETS é 999,01M, com um fornecimento total de 999013656.5367372. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 174,13K.