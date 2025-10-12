Preço de Sports Bet (SBET)
O preço em tempo real de Sports Bet (SBET) é --. Nas últimas 24 horas, SBET foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SBET é $ 0.00606519, enquanto o mais baixo é $ 0.
Em termos de desempenho de curto prazo, SBET variou -- na última hora, -0.02% nas últimas 24 horas e +0.07% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de Sports Bet é $ 30.35K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SBET é 826.92M, com um fornecimento total de 3500000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 128.44K.
Durante o dia de hoje, a variação do preço de Sports Bet em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Sports Bet em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Sports Bet em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Sports Bet em USD foi de $ 0.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|-0.02%
|30 dias
|$ 0
|+0.06%
|60 dias
|$ 0
|+0.12%
|90 dias
|$ 0
|--
SBET aims to extend the experience of live streaming and betting for sports and e-sports through the metaverse.
The project aims to bring real-time streaming, real-time 3D content, and experience to almost every person connected to the internet in VR and AR.
In other words, the idea is to convert real-life sports events like a soccer match, into 3D and stream it on the metaverse with a lot more features! In addition, SBET offers a metaverse platform for a different audience and a decentralized betting protocol. Everything will be scalable.
The Sbetverse will allow gaming and streaming platforms to build their arenas, where gamers, athletes, sport associations or influencers can:
1 - Book a time slot to offer their streaming content, competitions, or metacasts.
2 - Create NFTs, which can also be used as betting assets, traded, or sold later.
3 - Engage community with custom ads, sell digital and physical goods.
4 - Create language specific virtual chat lounges and events.
5 - Create prizes that can be rewarded in form of tokens.
The SBET Project will also offer an fair, and straightforward solution for the sports betting community. The platform allows users to have more control over their own bets and transactions.
No customer identification process is required due to the way a blockchain works, and users can bet any amount. To avoid sensitive data collection, SBET will work with cryptocurrency only. All you will need to bet is a crypto wallet, like Metamask or Trust-Wallet.
Think of the SBET protocol as a Decentralized Autonomous Organization, leveraging Ethereum 2.0 scalability and speed and most important, the staking for token stability, offering interoperability between different technologies so, that users can interact with each other regardless of their platform.
The project counts on the community and investors for long-term growth, the community will decide what features and which sports are included first in the project. You are the target audience, therefore you have the voice!
