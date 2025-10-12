O que é Sports Bet (SBET)

SBET aims to extend the experience of live streaming and betting for sports and e-sports through the metaverse. The project aims to bring real-time streaming, real-time 3D content, and experience to almost every person connected to the internet in VR and AR. In other words, the idea is to convert real-life sports events like a soccer match, into 3D and stream it on the metaverse with a lot more features! In addition, SBET offers a metaverse platform for a different audience and a decentralized betting protocol. Everything will be scalable. The Sbetverse will allow gaming and streaming platforms to build their arenas, where gamers, athletes, sport associations or influencers can: 1 - Book a time slot to offer their streaming content, competitions, or metacasts. 2 - Create NFTs, which can also be used as betting assets, traded, or sold later. 3 - Engage community with custom ads, sell digital and physical goods. 4 - Create language specific virtual chat lounges and events. 5 - Create prizes that can be rewarded in form of tokens. The SBET Project will also offer an fair, and straightforward solution for the sports betting community. The platform allows users to have more control over their own bets and transactions. No customer identification process is required due to the way a blockchain works, and users can bet any amount. To avoid sensitive data collection, SBET will work with cryptocurrency only. All you will need to bet is a crypto wallet, like Metamask or Trust-Wallet. Think of the SBET protocol as a Decentralized Autonomous Organization, leveraging Ethereum 2.0 scalability and speed and most important, the staking for token stability, offering interoperability between different technologies so, that users can interact with each other regardless of their platform. The project counts on the community and investors for long-term growth, the community will decide what features and which sports are included first in the project. You are the target audience, therefore you have the voice!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Sports Bet (SBET) Quanto vale hoje o Sports Bet (SBET)? O preço ao vivo de SBET em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SBET para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de SBET para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Sports Bet? A capitalização de mercado de SBET é $ 30.35K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SBET? O fornecimento circulante de SBET é de 826.92M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SBET? SBET atingiu um preço máximo histórico de 0.00606519 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SBET? SBET atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de SBET? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SBET é -- USD . SBET vai subir ainda este ano? SBET pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SBET para uma análise mais detalhada.

