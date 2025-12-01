Preço de Sploots by Virtuals hoje

O preço ao vivo de Sploots by Virtuals (SPLOOT) hoje é $ 0.00026111, com uma variação de 2.77% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SPLOOT para USD é de $ 0.00026111 por SPLOOT.

Sploots by Virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 260,392, com um fornecimento em circulação de 997.25M SPLOOT. Nas últimas 24 horas, SPLOOT foi negociado entre $ 0.00025262 (mínimo) e $ 0.00026909 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00198963, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00023496.

No desempenho de curto prazo, SPLOOT movimentou-se -0.25% na última hora e +4.85% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Sploots by Virtuals (SPLOOT)

Capitalização de mercado $ 260.39K$ 260.39K $ 260.39K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 260.39K$ 260.39K $ 260.39K Fornecimento Circulante 997.25M 997.25M 997.25M Fornecimento total 997,247,740.9496186 997,247,740.9496186 997,247,740.9496186

