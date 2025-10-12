Tokenomics de Splash Token (SPLASH)

Tokenomics de Splash Token (SPLASH)

Descubra informações essenciais sobre Splash Token (SPLASH), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-10-12 19:51:11 (UTC+8)
Tokenomics e análise de preços de Splash Token (SPLASH)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de Splash Token (SPLASH), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 410.52K
Fornecimento total:
$ 1.00B
Fornecimento circulante:
$ 925.00M
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 443.81K
Máximo histórico:
$ 0.0063972
Mínimo histórico:
$ 0
Preço atual:
$ 0.0004438
Informação sobre Splash Token (SPLASH)

$SPLASH is a tap-to-earn gaming token on TON (The Open Network), developed by P00LS Games, a Web3 gaming publisher on Telegram. It is designed to reward players for in-game engagement, referrals, and ecosystem participation. Players earn $SPLASH through gameplay and can stake their tokens for additional rewards, increasing their airdrop multipliers and potential future earnings.

The token is distributed through a structured airdrop system spanning four phases over six months, with staking and liquidity incentives driving long-term value. $SPLASH also integrates farming on STON.fi, allowing users to provide liquidity and earn rewards. As the primary token for casual gaming within P00LS Games, it will serve as a foundational asset for future gaming tokens and reward mechanisms.

$SPLASH is tradable on decentralized and centralized exchanges (as of 3/7), with STON.fi and MEXC being the first official trading venues. The project emphasizes fair distribution, transparency, and sustainable token utility within the broader P00LS Games ecosystem.

Site oficial:
https://p00ls.games/
Whitepaper:
https://p00ls.notion.site/SPLASH-Whitepaper-1adcf604d5ce80548c9bd581d4ff694b

Tokenomics de Splash Token (SPLASH): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de Splash Token (SPLASH) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens SPLASH que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens SPLASH podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do SPLASH, explore o preço em tempo real do token SPLASH!

Previsão de preço de SPLASH

Quer saber para onde o SPLASH pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do SPLASH combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

Aviso legal

Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.

