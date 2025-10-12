O que é Splash Token (SPLASH)

$SPLASH is a tap-to-earn gaming token on TON (The Open Network), developed by P00LS Games, a Web3 gaming publisher on Telegram. It is designed to reward players for in-game engagement, referrals, and ecosystem participation. Players earn $SPLASH through gameplay and can stake their tokens for additional rewards, increasing their airdrop multipliers and potential future earnings. The token is distributed through a structured airdrop system spanning four phases over six months, with staking and liquidity incentives driving long-term value. $SPLASH also integrates farming on STON.fi, allowing users to provide liquidity and earn rewards. As the primary token for casual gaming within P00LS Games, it will serve as a foundational asset for future gaming tokens and reward mechanisms. $SPLASH is tradable on decentralized and centralized exchanges (as of 3/7), with STON.fi and MEXC being the first official trading venues. The project emphasizes fair distribution, transparency, and sustainable token utility within the broader P00LS Games ecosystem. $SPLASH is a tap-to-earn gaming token on TON (The Open Network), developed by P00LS Games, a Web3 gaming publisher on Telegram. It is designed to reward players for in-game engagement, referrals, and ecosystem participation. Players earn $SPLASH through gameplay and can stake their tokens for additional rewards, increasing their airdrop multipliers and potential future earnings. The token is distributed through a structured airdrop system spanning four phases over six months, with staking and liquidity incentives driving long-term value. $SPLASH also integrates farming on STON.fi, allowing users to provide liquidity and earn rewards. As the primary token for casual gaming within P00LS Games, it will serve as a foundational asset for future gaming tokens and reward mechanisms. $SPLASH is tradable on decentralized and centralized exchanges (as of 3/7), with STON.fi and MEXC being the first official trading venues. The project emphasizes fair distribution, transparency, and sustainable token utility within the broader P00LS Games ecosystem.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Splash Token (SPLASH) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do Splash Token (em USD)

Quanto valerá Splash Token (SPLASH) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Splash Token (SPLASH) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Splash Token.

Confira a previsão de preço de Splash Token agora!

SPLASH para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Splash Token (SPLASH)

Compreender a tokenomics de Splash Token (SPLASH) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SPLASH agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Splash Token (SPLASH) Quanto vale hoje o Splash Token (SPLASH)? O preço ao vivo de SPLASH em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SPLASH para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de SPLASH para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Splash Token? A capitalização de mercado de SPLASH é $ 410.52K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SPLASH? O fornecimento circulante de SPLASH é de 925.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SPLASH? SPLASH atingiu um preço máximo histórico de 0.0063972 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SPLASH? SPLASH atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de SPLASH? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SPLASH é -- USD . SPLASH vai subir ainda este ano? SPLASH pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SPLASH para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Splash Token (SPLASH)