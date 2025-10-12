Tokenomics de SPLASH AI (SPLASH)
Tokenomics e análise de preços de SPLASH AI (SPLASH)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de SPLASH AI (SPLASH), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre SPLASH AI (SPLASH)
Splash AI combines the strengths of AI-powered crypto analyst (@aixbt_agent) and investment DAO management (@Vader_AI_) while utilizing the innovative blockchain capabilities of the SUI Network. As the AIXBT of the SUI Network, SplashAI specializes in delivering crypto market intelligence, automating the tracking of market trends, interpreting data, and providing insights, narrative analysis, price data, and market trend predictions. As a financial agent akin to VaderAI, it will specialize in DAO asset management utilizing real-time market analysis to optimize investment strategies and build robust portfolios.
Tokenomics de SPLASH AI (SPLASH): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de SPLASH AI (SPLASH) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens SPLASH que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens SPLASH podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do SPLASH, explore o preço em tempo real do token SPLASH!
Previsão de preço de SPLASH
Quer saber para onde o SPLASH pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do SPLASH combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.
Por que deve escolher a MEXC?
A MEXC é uma das principais exchanges de criptomoedas do mundo, confiada por milhões de usuários globalmente. Seja você iniciante ou profissional, a MEXC é o jeito mais fácil de acessar o universo cripto.
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
Por favor, leia e compreenda o "Contrato do Usuário" e a "Política de Privacidade"