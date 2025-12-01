Preço de Speak Ventures hoje

O preço ao vivo de Speak Ventures (SPEAK) hoje é $ 0.00000492, com uma variação de 2.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SPEAK para USD é de $ 0.00000492 por SPEAK.

Speak Ventures ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,922.44, com um fornecimento em circulação de 1.00B SPEAK. Nas últimas 24 horas, SPEAK foi negociado entre $ 0.00000492 (mínimo) e $ 0.00000503 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00010866, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000467.

No desempenho de curto prazo, SPEAK movimentou-se -0.04% na última hora e +3.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Speak Ventures (SPEAK)

Capitalização de mercado $ 4.92K$ 4.92K $ 4.92K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.92K$ 4.92K $ 4.92K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Speak Ventures é $ 4.92K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SPEAK é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.92K.