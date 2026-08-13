Preço de SPCX69 hoje

O preço ao vivo de SPCX69 (SPCX69) hoje é $ 0, com uma variação de 26.96% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SPCX69 para USD é de $ 0 por SPCX69.

SPCX69 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 782,033, com um fornecimento em circulação de 1000.00M SPCX69. Nas últimas 24 horas, SPCX69 foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00770421, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SPCX69 movimentou-se +0.50% na última hora e +0.31% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 25.46K.

Informações de mercado de SPCX69 (SPCX69)

Capitalização de mercado $ 782.03K$ 782.03K $ 782.03K Volume (24h) $ 25.46K$ 25.46K $ 25.46K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 782.03K$ 782.03K $ 782.03K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,998,311.782937 999,998,311.782937 999,998,311.782937

A capitalização de mercado atual de SPCX69 é $ 782.03K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 25.46K. A oferta em circulação de SPCX69 é 1000.00M, com um fornecimento total de 999998311.782937. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 782.03K.