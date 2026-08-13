Qual é o preço atual de SparkDEX Staked FLR?

SparkDEX Staked FLR está sendo negociado a R$0.0310394033532216480000, o que representa uma variação de preço de -1.34% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como STFLR se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -1.34% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se STFLR está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como SparkDEX Staked FLR está se saindo em comparação com tokens da categoria Liquid Staking Tokens,Flare Network Ecosystem,Liquid Staking?

No segmento Liquid Staking Tokens,Flare Network Ecosystem,Liquid Staking, STFLR demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de SparkDEX Staked FLR hoje?

A capitalização de mercado de R$8523125.08190183424000 coloca STFLR no ranking #--, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$0.0311408194984226208000 e R$0.0316986584038190784000, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente STFLR está sendo negociado?

SparkDEX Staked FLR gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de STFLR?

Com 274568470.0713414 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.