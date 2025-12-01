Preço de SpaceX PreStocks hoje

O preço ao vivo de SpaceX PreStocks (SPACEX) hoje é $ 238.13, com uma variação de 0.15% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SPACEX para USD é de $ 238.13 por SPACEX.

SpaceX PreStocks ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 742,356, com um fornecimento em circulação de 3.12K SPACEX. Nas últimas 24 horas, SPACEX foi negociado entre $ 237.43 (mínimo) e $ 240.6 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 247.47, enquanto a mínima histórica foi de $ 168.0.

No desempenho de curto prazo, SPACEX movimentou-se +0.29% na última hora e +4.28% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SpaceX PreStocks (SPACEX)

Capitalização de mercado $ 742.36K$ 742.36K $ 742.36K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 742.36K$ 742.36K $ 742.36K Fornecimento Circulante 3.12K 3.12K 3.12K Fornecimento total 3,119.812763763 3,119.812763763 3,119.812763763

