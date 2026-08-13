Em que rede blockchain South Africa Fan Token opera?

South Africa Fan Token opera na rede --, que define como as transações são processadas, a velocidade das confirmações e a segurança geral. A rede também determina a compatibilidade com carteiras, dApps e padrões de contratos inteligentes.

Qual é o preço atual de SAFA?

O token está cotado a R$0.59336963097057312000, registrando uma variação de preço de -4.95% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço são agregadas em tempo real das principais exchanges globais.

A que categoria South Africa Fan Token pertence?

South Africa Fan Token se enquadra na categoria Sports,Fan Token,Solana Ecosystem,Base Ecosystem,Chiliz Ecosystem. Essa classificação ajuda os investidores a comparar SAFA com ativos similares no mesmo setor, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 ou tokens de IA.

Qual é a capitalização de mercado de South Africa Fan Token?

Sua capitalização de mercado é de R$2213242.01660057760000, colocando o ativo na posição #3745. A capitalização de mercado fornece uma medida ampla do tamanho, adoção e confiança dos investidores.

Quantos tokens de SAFA estão atualmente em circulação?

Há 3729999.675676 tokens em circulação no mercado. Essa quantidade influencia diretamente o equilíbrio entre oferta e demanda, a descoberta de preços e as expectativas de inflação.

Quão ativo está o trading de South Africa Fan Token hoje?

Nos últimos dias, SAFA gerou R$-- em volume de trading. Um volume forte geralmente indica um maior interesse do mercado ou reações a notícias recentes.

Como o preço de hoje se compara aos máximos e mínimos recentes?

Nas últimas 24 horas, South Africa Fan Token flutuou entre R$0.58200040006834944000 e R$0.66133949310748992000, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade de curto prazo e possíveis zonas de quebra.