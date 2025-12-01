Preço de SOSANA hoje

O preço ao vivo de SOSANA (SOSANA) hoje é $ 0.203527, com uma variação de 5.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SOSANA para USD é de $ 0.203527 por SOSANA.

SOSANA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 18,067,658, com um fornecimento em circulação de 88.89M SOSANA. Nas últimas 24 horas, SOSANA foi negociado entre $ 0.193674 (mínimo) e $ 0.227063 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.496509, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.157857.

No desempenho de curto prazo, SOSANA movimentou-se -0.36% na última hora e +7.63% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SOSANA (SOSANA)

Capitalização de mercado $ 18.07M$ 18.07M $ 18.07M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 18.07M$ 18.07M $ 18.07M Fornecimento Circulante 88.89M 88.89M 88.89M Fornecimento total 88,888,888.0 88,888,888.0 88,888,888.0

