Preço de Sorya hoje

O preço ao vivo de Sorya (SORYA) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SORYA para USD é de -- por SORYA.

Sorya ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,227.2, com um fornecimento em circulação de 72.91M SORYA. Nas últimas 24 horas, SORYA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00129447, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SORYA movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Sorya (SORYA)

Capitalização de mercado $ 4.23K$ 4.23K $ 4.23K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.23K$ 4.23K $ 4.23K Fornecimento Circulante 72.91M 72.91M 72.91M Fornecimento total 72,905,458.98998217 72,905,458.98998217 72,905,458.98998217

A capitalização de mercado atual de Sorya é $ 4.23K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SORYA é 72.91M, com um fornecimento total de 72905458.98998217. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.23K.