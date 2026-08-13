Preço de Sora Oracle hoje

O preço ao vivo de Sora Oracle (SORA) hoje é $ 0, com uma variação de 8.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SORA para USD é de $ 0 por SORA.

Sora Oracle ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 33,663, com um fornecimento em circulação de 1.00B SORA. Nas últimas 24 horas, SORA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01004746, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SORA movimentou-se -0.98% na última hora e -3.25% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Sora Oracle (SORA)

Capitalização de mercado $ 33.66K$ 33.66K $ 33.66K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 33.66K$ 33.66K $ 33.66K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Sora Oracle é $ 33.66K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SORA é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 33.66K.