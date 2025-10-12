O que é Songjam by Virtuals (SANG)

Songjam is a cryptographic voice verification network designed to secure voice sovereignty in the age of AI, powered by the $SANG token, the suite of Songjam products include an InfoFi oracle for transparent leaderboards with decentralized anti-Sybil mechanics, an agentic CRM and AI DJ for X Spaces, the top venue for Web3 voices. Future offerings include a dedicated application for X Space hosts, speakers and listeners (think TweetDeck for X Spaces), protoSBTs for your voice biometrics and identity, voice data monetization and an AI Voice Agent launchpad. You can't copyright your voice, but you can tokenize it.

Recurso de Songjam by Virtuals (SANG) Whitepaper Site oficial

SANG para moedas locais

Tokenomics de Songjam by Virtuals (SANG)

Compreender a tokenomics de Songjam by Virtuals (SANG) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SANG agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Songjam by Virtuals (SANG) Quanto vale hoje o Songjam by Virtuals (SANG)? O preço ao vivo de SANG em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SANG para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de SANG para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Songjam by Virtuals? A capitalização de mercado de SANG é $ 49.56K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SANG? O fornecimento circulante de SANG é de 554.51M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SANG? SANG atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SANG? SANG atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de SANG? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SANG é -- USD . SANG vai subir ainda este ano? SANG pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SANG para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Songjam by Virtuals (SANG)