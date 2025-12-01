Preço de SOLTAN hoje

O preço ao vivo de SOLTAN (SOLTAN) hoje é --, com uma variação de 0.15% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SOLTAN para USD é de -- por SOLTAN.

SOLTAN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 59,949, com um fornecimento em circulação de 1.00B SOLTAN. Nas últimas 24 horas, SOLTAN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SOLTAN movimentou-se -- na última hora e -0.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SOLTAN (SOLTAN)

Capitalização de mercado $ 59.95K$ 59.95K $ 59.95K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 59.95K$ 59.95K $ 59.95K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

