Informações de preço de Solod The Buddy (BUDDY) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00189987$ 0.00189987 $ 0.00189987 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -2.72% Variação de Preço (7d) -23.68% Variação de Preço (7d) -23.68%

O preço em tempo real de Solod The Buddy (BUDDY) é --. Nas últimas 24 horas, BUDDY foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BUDDY é $ 0.00189987, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BUDDY variou -- na última hora, -2.72% nas últimas 24 horas e -23.68% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Solod The Buddy (BUDDY)

Capitalização de mercado $ 15.06K$ 15.06K $ 15.06K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.06K$ 15.06K $ 15.06K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Solod The Buddy é $ 15.06K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BUDDY é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.06K.