Preço de SolNav AI hoje

O preço ao vivo de SolNav AI (SOLNAV) hoje é --, com uma variação de 0.78% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SOLNAV para USD é de -- por SOLNAV.

SolNav AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 24,223, com um fornecimento em circulação de 99.94M SOLNAV. Nas últimas 24 horas, SOLNAV foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00638547, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SOLNAV movimentou-se +0.17% na última hora e +2.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SolNav AI (SOLNAV)

Capitalização de mercado $ 24.22K$ 24.22K $ 24.22K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 36.32K$ 36.32K $ 36.32K Fornecimento Circulante 99.94M 99.94M 99.94M Fornecimento total 149,831,767.9480218 149,831,767.9480218 149,831,767.9480218

A capitalização de mercado atual de SolNav AI é $ 24.22K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SOLNAV é 99.94M, com um fornecimento total de 149831767.9480218. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 36.32K.