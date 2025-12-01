Preço de SOLHolder hoje

O preço ao vivo de SOLHolder (SOLHOLDER) hoje é $ 0.00001242, com uma variação de 20.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SOLHOLDER para USD é de $ 0.00001242 por SOLHOLDER.

SOLHolder ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,402.59, com um fornecimento em circulação de 998.78M SOLHOLDER. Nas últimas 24 horas, SOLHOLDER foi negociado entre $ 0.00001032 (mínimo) e $ 0.00001265 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00008874, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000514.

No desempenho de curto prazo, SOLHOLDER movimentou-se +0.76% na última hora e +131.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SOLHolder (SOLHOLDER)

Capitalização de mercado $ 12.40K$ 12.40K $ 12.40K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.40K$ 12.40K $ 12.40K Fornecimento Circulante 998.78M 998.78M 998.78M Fornecimento total 998,777,992.799143 998,777,992.799143 998,777,992.799143

A capitalização de mercado atual de SOLHolder é $ 12.40K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SOLHOLDER é 998.78M, com um fornecimento total de 998777992.799143. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.40K.