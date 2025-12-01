Preço de SOLANIANS hoje

O preço ao vivo de SOLANIANS (SOLANIANS) hoje é --, com uma variação de 0.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SOLANIANS para USD é de -- por SOLANIANS.

SOLANIANS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 15,906.44, com um fornecimento em circulação de 996.52M SOLANIANS. Nas últimas 24 horas, SOLANIANS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SOLANIANS movimentou-se -0.19% na última hora e +18.68% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SOLANIANS (SOLANIANS)

Capitalização de mercado $ 15.91K$ 15.91K $ 15.91K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.91K$ 15.91K $ 15.91K Fornecimento Circulante 996.52M 996.52M 996.52M Fornecimento total 996,522,854.154762 996,522,854.154762 996,522,854.154762

