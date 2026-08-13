Preço de Solana Swap hoje

O preço ao vivo de Solana Swap (SOS) hoje é $ 0, com uma variação de 0.88% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SOS para USD é de $ 0 por SOS.

Solana Swap ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 154,329, com um fornecimento em circulação de 1.00B SOS. Nas últimas 24 horas, SOS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 5.69, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SOS movimentou-se +0.50% na última hora e +4.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 154.22.

Informações de mercado de Solana Swap (SOS)

Capitalização de mercado $ 154.33K$ 154.33K $ 154.33K Volume (24h) $ 154.22$ 154.22 $ 154.22 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 154.33K$ 154.33K $ 154.33K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Solana Swap é $ 154.33K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 154.22. A oferta em circulação de SOS é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 154.33K.