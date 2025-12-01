Preço de Solana Stock Index hoje

O preço ao vivo de Solana Stock Index (SSX) hoje é --, com uma variação de 5.91% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SSX para USD é de -- por SSX.

Solana Stock Index ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 330,817, com um fornecimento em circulação de 982.08M SSX. Nas últimas 24 horas, SSX foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00575945, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SSX movimentou-se +2.73% na última hora e -17.40% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Solana Stock Index (SSX)

Capitalização de mercado $ 330.82K$ 330.82K $ 330.82K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 330.82K$ 330.82K $ 330.82K Fornecimento Circulante 982.08M 982.08M 982.08M Fornecimento total 982,077,551.257037 982,077,551.257037 982,077,551.257037

