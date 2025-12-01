Preço de Solana Social Explorer hoje

O preço ao vivo de Solana Social Explorer (SSE) hoje é $ 0.00036294, com uma variação de 0.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SSE para USD é de $ 0.00036294 por SSE.

Solana Social Explorer ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 362,949, com um fornecimento em circulação de 1000.00M SSE. Nas últimas 24 horas, SSE foi negociado entre $ 0.00036005 (mínimo) e $ 0.00036377 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0339632, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0003154.

No desempenho de curto prazo, SSE movimentou-se -0.05% na última hora e +6.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Solana Social Explorer (SSE)

Capitalização de mercado $ 362.95K$ 362.95K $ 362.95K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 362.95K$ 362.95K $ 362.95K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,997,589.62 999,997,589.62 999,997,589.62

A capitalização de mercado atual de Solana Social Explorer é $ 362.95K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SSE é 1000.00M, com um fornecimento total de 999997589.62. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 362.95K.