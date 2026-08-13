Qual é o preço em tempo real de SODAX hoje?

O preço atual de SODAX está em R$0.1176606165575537184000, com uma variação de --% nas últimas 24 horas. Esse valor é atualizado constantemente para refletir as condições precisas do mercado global.

Como é a estrutura diária de preços para SODA?

SODA foi negociado entre R$0E-15 e R$0E-15, oferecendo insights sobre a força dos preços intradiários e possíveis zonas de quebra.

Quanta volatilidade SODAX está apresentando hoje?

O token experimentou --% de volatilidade no último dia, ajudando os traders a determinar se o mercado está estável ou altamente reativo.

Em que zona técnica SODA está atualmente operando?

A movimentação dos preços em relação aos máximos e mínimos recentes sugere que SODA está mostrando um momentum moderado de curto prazo, influenciado pela liquidez e pela direção geral do mercado.

Qual é a classificação e o tamanho geral do mercado para SODAX?

Com uma capitalização de mercado de R$176456867.25041501376000, SODAX ocupa a posição #708, indicando forte presença no mercado e interesse dos investidores.

Quanta atividade comercial SODA tem registrado recentemente?

O token gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando um engajamento ativo por parte dos traders globais.

Como SODAX se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O seu ATH é de R$0.48279897503431488000, enquanto o ATL é de R$0.0998883390333231648000, oferecendo uma perspectiva sobre o potencial de preços de longo prazo e as quedas observadas.

Quais são os fundamentos que influenciam o comportamento de mercado de SODA?

Os fatores centrais incluem a oferta circulante (1079651934.929425 tokens), o desempenho da categoria dentro de Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Automated Market Maker (AMM),Sonic Ecosystem e a atividade em cadeia em --, todos esses elementos moldam a ação de preços do token.