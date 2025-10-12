Informações de preço de SocialCrab (SCRB) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.60% Alteração de Preço (1D) +11.43% Variação de Preço (7d) +2.08% Variação de Preço (7d) +2.08%

O preço em tempo real de SocialCrab (SCRB) é --. Nas últimas 24 horas, SCRB foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SCRB é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, SCRB variou +0.60% na última hora, +11.43% nas últimas 24 horas e +2.08% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de SocialCrab (SCRB)

Capitalização de mercado $ 114.52K$ 114.52K $ 114.52K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 114.52K$ 114.52K $ 114.52K Fornecimento Circulante 999.97M 999.97M 999.97M Fornecimento total 999,974,500.4189767 999,974,500.4189767 999,974,500.4189767

A capitalização de mercado atual de SocialCrab é $ 114.52K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SCRB é 999.97M, com um fornecimento total de 999974500.4189767. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 114.52K.