O preço ao vivo de Social Lens Ai hoje é 0.00057654 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de LENS para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de LENS facilmente na MEXC agora.

Preço de Social Lens Ai (LENS)

Preço em tempo real de 1 LENS para USD

$0.00057654
$0.00057654$0.00057654
+1.50%1D
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
Gráfico de preço em tempo real de Social Lens Ai (LENS)
Última atualização da página: 2025-10-12 13:52:48 (UTC+8)

Informações de preço de Social Lens Ai (LENS) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00056446
$ 0.00056446$ 0.00056446
Mínimo 24h
$ 0.0005806
$ 0.0005806$ 0.0005806
Máximo 24h

$ 0.00056446
$ 0.00056446$ 0.00056446

$ 0.0005806
$ 0.0005806$ 0.0005806

$ 0.01422749
$ 0.01422749$ 0.01422749

$ 0.00032332
$ 0.00032332$ 0.00032332

--

+1.51%

-15.47%

-15.47%

O preço em tempo real de Social Lens Ai (LENS) é $0.00057654. Nas últimas 24 horas, LENS foi negociado entre a mínima de $ 0.00056446 e a máxima de $ 0.0005806, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de LENS é $ 0.01422749, enquanto o mais baixo é $ 0.00032332.

Em termos de desempenho de curto prazo, LENS variou -- na última hora, +1.51% nas últimas 24 horas e -15.47% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Social Lens Ai (LENS)

$ 57.65K
$ 57.65K$ 57.65K

--
----

$ 57.65K
$ 57.65K$ 57.65K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Social Lens Ai é $ 57.65K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LENS é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 57.65K.

Histórico de preços de Social Lens Ai (LENS) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Social Lens Ai em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Social Lens Ai em USD foi de $ -0.0000751723.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Social Lens Ai em USD foi de $ -0.0000700372.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Social Lens Ai em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+1.51%
30 dias$ -0.0000751723-13.03%
60 dias$ -0.0000700372-12.14%
90 dias$ 0--

O que é Social Lens Ai (LENS)

SocialLens AI – Your AI Social Media Intelligence Assistant

$LENS is the utility token powering Social Lens, an advanced AI-driven platform designed to analyze and interpret influencer content across Twitter, Instagram, and TikTok. By leveraging cutting-edge artificial intelligence, Social Lens delivers real-time insights, trend predictions, and detailed analytics to help users understand audience engagement and content performance better. The $LENS token unlocks premium features, exclusive analytics tools, and serves as a key asset for accessing deeper platform functionalities, ensuring a seamless blend of AI intelligence and blockchain technology for smarter social media strategies.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Social Lens Ai (LENS)

Previsão de preço do Social Lens Ai (em USD)

Quanto valerá Social Lens Ai (LENS) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Social Lens Ai (LENS) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Social Lens Ai.

Confira a previsão de preço de Social Lens Ai agora!

LENS para moedas locais

Tokenomics de Social Lens Ai (LENS)

Compreender a tokenomics de Social Lens Ai (LENS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token LENS agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Social Lens Ai (LENS)

Quanto vale hoje o Social Lens Ai (LENS)?
O preço ao vivo de LENS em USD é 0.00057654 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de LENS para USD?
O preço atual de LENS para USD é $ 0.00057654. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Social Lens Ai?
A capitalização de mercado de LENS é $ 57.65K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de LENS?
O fornecimento circulante de LENS é de 100.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de LENS?
LENS atingiu um preço máximo histórico de 0.01422749 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de LENS?
LENS atingiu um preço minímo histórico de 0.00032332 USD.
Qual é o volume de negociação de LENS?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para LENS é -- USD.
LENS vai subir ainda este ano?
LENS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do LENS para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 13:52:48 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.