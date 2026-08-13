Preço de Snappy hoje

O preço ao vivo de Snappy (SNAP) hoje é $ 0, com uma variação de 12.91% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SNAP para USD é de $ 0 por SNAP.

Snappy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 196,581, com um fornecimento em circulação de 1.00B SNAP. Nas últimas 24 horas, SNAP foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00403798, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SNAP movimentou-se -- na última hora e +29.46% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 608.81.

Informações de mercado de Snappy (SNAP)

Capitalização de mercado $ 196.58K$ 196.58K $ 196.58K Volume (24h) $ 608.81$ 608.81 $ 608.81 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 196.58K$ 196.58K $ 196.58K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Snappy é $ 196.58K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 608.81. A oferta em circulação de SNAP é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 196.58K.