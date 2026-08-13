Preço de Smiley Coin hoje

O preço ao vivo de Smiley Coin (SMILEY) hoje é $ 0, com uma variação de 0.42% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SMILEY para USD é de $ 0 por SMILEY.

Smiley Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 254,138, com um fornecimento em circulação de 420,690.00T SMILEY. Nas últimas 24 horas, SMILEY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SMILEY movimentou-se 0.00% na última hora e -1.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Smiley Coin (SMILEY)

Capitalização de mercado $ 254.14K$ 254.14K $ 254.14K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 254.14K$ 254.14K $ 254.14K Fornecimento Circulante 420,690.00T 420,690.00T 420,690.00T Fornecimento total 4.2069e+17 4.2069e+17 4.2069e+17

A capitalização de mercado atual de Smiley Coin é $ 254.14K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SMILEY é 420,690.00T, com um fornecimento total de 4.2069e+17. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 254.14K.