Preço de Smilek to the Bank hoje

O preço ao vivo de Smilek to the Bank (SMILEK) hoje é $ 0, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SMILEK para USD é de $ 0 por SMILEK.

Smilek to the Bank ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 87,393,595, com um fornecimento em circulação de 1.75T SMILEK. Nas últimas 24 horas, SMILEK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SMILEK movimentou-se -- na última hora e -0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Smilek to the Bank (SMILEK)

Capitalização de mercado $ 87.39M$ 87.39M $ 87.39M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 87.39M$ 87.39M $ 87.39M Fornecimento Circulante 1.75T 1.75T 1.75T Fornecimento total 1,750,000,000,000.0 1,750,000,000,000.0 1,750,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Smilek to the Bank é $ 87.39M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SMILEK é 1.75T, com um fornecimento total de 1750000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 87.39M.